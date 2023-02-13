Depremzedeler New York'ta böyle anıldı

Amerika Birleşik Devletleri’nin New York eyaletinin sembollerinden biri olarak kabul edilen Times Meydanı'nda Türkiye'deki depremlerde hayatını kaybedenler İstiklal Marşı ile anıldı.abdpost.com / ABD (İGFA) - New York'un Times Meydanı'nda, Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde hayatını kaybedenler için anma etkinliği düzenlendi.

ABD'de yaşayan Türkler, Times Meydanı'nda yaktıkları mumlarla ve karanfillerle 'asrın felaketi' olarak nitelendirilen depremlerde ölenleri andı.

Meydandaki George M. Cohan Heykeli'nin önünde bir araya gelen Türkler, hayatını kaybedenler için mumlar yakarken, Türk bayraklarıyla donattıkları alana karanfiller bıraktı.

Etkinliğe Amerikan-Türk kamuoyundan iş insanları, öğrenciler ve uzun süredir ABD'de yaşayan Türkler ile çok sayıda yabancı da katıldı.

Depremlerde yaşamını yitirenler için saygı duruşunda bulunulan etkinlikte İstiklal Marşı okundu.

https://youtu.be/W_oE9b4ACc0