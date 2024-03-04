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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Miçotakis’e kutlama telefonu
DÜNYA 04.03.2024, 17:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis’in doğum gününü kutladı.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İletişim Başkanlığı'ndan aktarılan görüşmeye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in doğum gününü tebrik etti.
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