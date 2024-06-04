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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Uluslararası Hazar Petrol ve Doğal Gaz Fuarı'na mesaj

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü'deki 29

DÜNYA 04.06.2024, 13:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Uluslararası Hazar Petrol ve Doğal Gaz Fuarı'na mesaj

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü'deki 29. Uluslararası Hazar Petrol ve Doğal Gaz Fuarı'na mesaj gönderdiANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'la Türkiye'nin ortak projelerinin sadece iki ülkeye değil bölgenin ve Avrupa'nın enerji güvenliğine de önemli katkılar sağladığını belirterek "Türkmenistan'da üretilecek gazın ortak çabalarımızla Türkiye'ye ve Avrupa'ya aktarılması ve TANAP'ın kapasitesinin genişletilmesi artık sadece zaman meselesidir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen 29. Uluslararası Hazar Petrol ve Doğal Gaz Fuarı'nın açılışına mesaj gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajını Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar okudu.

Bakü Enerji Haftası kapsamında düzenlenen tüm etkinliklerin olumlu sonuçlara öncülük etmesini dilediğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu organizasyonun Türkiye ile Azerbaycan arasındaki iş birliğinin derinleşmesine vesile olması ve bölgenin barış ve istikrarına katkılar sunması temennisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Azerbaycan'ın her alanda olduğu gibi enerji alanında da güçlü ilişkiye sahip olduğunu vurgulayarak, "Uzun yıllara dayanan ve Bakü-Tiflis-Ceyhan, Bakü-Tiflis-Erzurum boru hatları ve TANAP gibi altyapı yatırımları ile taçlandırdığımız iş birliğimiz sadece Türkiye ve Azerbaycan'a fayda sağlamamış, bölgenin ve Avrupa'nın enerji güvenliğine de önemli katkılar yapmıştır. Türkmenistan'da üretilecek gazın ortak çabalarımızla Türkiye'ye ve Avrupa'ya aktarılması ve TANAP'ın kapasitesinin genişletilmesi artık sadece zaman meselesidir. Bu konulardaki çalışmalarımızın çok yakında meyve vermesi şüphesiz Türkiye ve Azerbaycan'ın bir başka ortak başarısı olacaktır." ifadelerini kullandı.

Türk dünyası olarak ülkeler arasında siyasi, ekonomik, ticari, güvenlik, askerî, savunma sanayisi, ulaştırma, sağlık, eğitim ve kültür alanlarında olduğu gibi enerji alanında da iş birliklerini daha da ileri seviyelere taşımak ve derinleştirmek arzusunda olduklarını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türk Devletleri Teşkilatının müteakip zirvesinin önümüzdeki ay Can Azerbaycan'ın ev sahipliğinde Şuşa'da düzenlenecek olmasından memnuniyet duyduğumu da bu vesileyle belirtmek isterim. Tarihî İpek Yolu'nu raylar üzerinden hayata geçiren Orta Koridor'un belkemiği olan Bakü-Tiflis-Kars demir yolunun modernizasyon çalışmaları tamamlanarak yeniden tam faaliyete geçmesiyle yük taşımacılığında sağlanacak 6 katlı kapasite artışı bölgesel ulaşım ağının geliştirilmesi bakımından stratejik bir öneme sahiptir. Yenilenebilir enerjide, yeni teknolojilerde ve enerji kaynak çeşitliliğinde iki ülke olarak iş birliğimizi perçinliyoruz. Nahçıvan üzerinden elektrik ihracatı ve Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı projelerini en yakın zamanda tamamlamayı hedefliyoruz. Güney Kafkasya'da kalıcı barış ve istikrar temelinde yükselecek huzur ve refahın sağlanması için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Azerbaycan ve Ermenistan arasında son dönemde kaydedilen olumlu gelişmeleri memnuniyetle karşılıyor ve imzalanacak barış anlaşmasını bölgenin geleceği bakımından tarihî bir fırsat olarak gördüğümüzü bir kez daha belirtmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

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