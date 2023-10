Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, üzerine düşeni yapmaya devam edecektir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından Gazze'deki insani duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Türkiye, daha fazla masumun kanının akmaması için üzerine düşeni yapmaya devam edecektir" dedi.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından İsrail'in yoğun bombardımanı altındaki Gazze'deki insani duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

Gazze'deki insani durumla ilgili yaptığı birçok açıklamada, sivillerin katledilmesini ve sivil yaşam alanlarının bombalanmasını lanetleyen Erdoğan, açıklamasına, "Türkiye, daha fazla masum kanının akmaması için elinden geleni yapmaya devam edecektir" dedi.

https://twitter.com/RTErdogan/status/1715389941667004695

Erdoğan'ın açıklamasındai, bu cinnet furyasından bölgenin bir an önce kurtarılması gerektiğine vurgu yaparak, "İsrail yönetimi, hatadan geri dönmek, devlet aklıyla hareket etmek yerine, bölge dışı aktörlerin de kışkırtmasıyla örgüt gibi davranmaktadır. Batılı ülkelerin teşvik ettiği, Batılı medya kuruluşlarının âdeta meşrulaştırma yarışına girdiği bu cinnet furyasından bölgemizin bir an önce kurtarılması gerekmektedir. Tüm devletleri ve uluslararası kuruluşları bir an önce Gazze’de insani ateşkesin tesisine yönelik girişimlere samimiyetle destek olmaya davet ediyorum. İsrail yönetimine sivillere yönelik saldırılarının kapsamını asla genişletmemesi ve soykırıma varan operasyonlarını derhâl durdurması çağrımızı yineliyorum" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, mesajında, herkesin emniyetini garanti edecek yeni mekanizmalarla bölgenin kalıcı istikrara kavuşabileceğini yineledi.