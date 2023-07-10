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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin önünü açın, biz de İsveç'in önünü açalım

DÜNYA 10.07.2023, 15:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin önünü açın, biz de İsveç'in önünü açalım

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi öncesi yaptığı değerlendirmeden Türkiye'yi Avrupa Birliği kapısında 50 yılı aşkın zamandır bekleten bu ülkelere seslenerek, "Türkiye'nin AB'de önünü açın, biz de İsveç'in önünü açalım" mesajı verdi.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Litvanya'ya hareketinden önce Atatürk Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın başlayacak olan Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Vilnius'a hareket edeceklerini belirterek zirveyi Ukrayna'daki savaşın küresel istikrara ve güvenliğe yönelik menfi tesirinin arttığı bir dönemde yaptıklarını dile getirdi.

Bu kritik zamanda NATO coğrafyasının savunması ve güvenliği hakkında görüş teatisinde bulunacaklarını ve önemli kararlara imza atacaklarını aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İttifakın caydırıcılık ve savunma yapılanmasını tahkim etmek, Ukrayna başta olmak üzere ortakları desteklemek üzere Madrid Zirvesi'nde aldığımız kararları gözden geçireceğiz. NATO'nun ve müttefiklerin Ukrayna'ya desteğinin bir göstergesi olarak ihdas edilen NATO Ukrayna Konseyi'nin ilk toplantısını da bu vesileyle tertipleyeceğiz. Savaşın en kısa sürede adil ve kalıcı bir barışla sona erdirilmesinin, Ukrayna'nın NATO'ya üyelik sürecini daha da kolaylaştıracağına inanıyoruz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Madrid'de ittifakın savunma planlarının güncellenmesini kararlaştırdıklarını ve bunların Vilnius Zirvesi'nde onaylanmasını öngördüklerini söyledi.

Bu süreçte işi yokuşa sürme çabalarına rağmen her zaman olduğu gibi ittifak dayanışmasıyla hareket ettiklerini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Vilnius'ta NATO'nun terörizmle mücadele konusundaki gayretlerinde yeni bir safhaya geçilmesi amacıyla yürütülen çalışmaları değerlendireceğiz. Zirvenin önemli sonuçlarından bir diğeri ise asgari yüzde 2 savunma harcaması taahhüdünün yenilenmesi olacaktır. Tabi bir taraftan savunma harcamalarının arttırılması konuşulurken diğer taraftan kısıtlamalarla frene basıldığını görüyoruz. Bazı müttefiklerimizin haksız yere ülkemize uyguladığı kısıtlamalar ve engellemeler bizi sınırlandırıyor. 2019 savunma harcamalarında neredeyse yüzde 2 seviyesini gören ülkemiz, bu alanda şu an yüzde 1,30'ara geriledi. Zirvede, Türkiye'ye yönelik yaptırım ve kısıtlama uygulayan müttefiklere bu yanlıştan süratle dönmeleri çağrımızı tekrarlayacağım."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir diğer gündem maddelerinin ise NATO'nun genişlemesi olduğuna vurgu yaparak Türkiye'nin, NATO'nun açık kapı politikasını hep desteklemiş bir ülke olduğunu söyledi.

Kuzey Makedonya sadece isim meselesinden dolayı 16 yıl boyunca kapıda bekletilirken bu politikaya verdikleri desteği her fırsatta ifade ettiklerini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvuruları konusunda geçtiğimiz yıl Madrid'de imzaladığımız üçlü mutabakatla bir yol haritası hazırlandı. Finlandiya, taahhütleri gereğince hareket ederek nisan ayında ittifaka resmen üye oldu. İsveç konusunda ise süreç devam ediyor. İlgili kurumlarımız İsveçli muhataplarıyla temaslarını şeffaf ve iyi niyetli bir yaklaşımla sürüyor. Ben de bu akşam Sayın Genel Sekreter ve İsveç Başbakanı'yla üçlü bir toplantı gerçekleştireceğim. İsveç’in NATO'ya üyelik sürecinin ilerleyebilmesi, üçlü mutabakatta kayıtlı hususların yerine getirilmesine bağlıdır. Türkiye olarak terör örgütleriyle ve uzantılarıyla ayrım gözetilmeden mücadele edilmesi gerektiğini söylemekten neredeyse dilimizde tüy bitti." ifadelerini kullandı.

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