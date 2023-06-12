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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Somut öneriler hâlâ masada

DÜNYA 12.06.2023, 17:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Somut öneriler hâlâ masada

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile birlikte düzenlediği ortak basın topantısında, "Müzakere masasına geri dönülecekse bunun yolu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınmasından geçmektedir" dedi.KKTC (İGFA)  - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda, baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri’nin yüzde 86 katılımla gerçekleştiğini, bunun dünyada "istisna" denilecek bir demokrasi şöleni olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimlerin Türkiye ve Türk milletine yakışır bir şekilde gerçekleştiğini belirtti.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'ın şahsında 3 Haziran'da düzenlenen Göreve Başlama Töreni'ne katılanlara teşekkür eden Tatar çiftinin, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre'nin, Başbakan Ünal Üstel'in törende yer almasından duyduğu mutluluğu dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün de şahsına, eşi Emine Erdoğan'a ve Türkiye heyetine gösterilen hüsnükabulden ötürü KKTC makamlarına şükranlarını sundu.

Ersin Tatar ile yaptıkları görüşmelerde, gündemlerindeki tüm konuları ayrıntılarıyla ele aldıklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bunların içerisinde şüphesiz ki elektrik sorunuyla ilgili Türkiye'den kablo yoluyla Kuzey Kıbrıs'a elektrik naklinin sağlanması en önemli adımımız olacaktır. Bununla artık Kuzey Kıbrıs'ta elektrik kesintileri gibi bir sorun kalmayacaktır. Kıbrıs meselesi ve Doğu Akdeniz'e ilişkin mevcut durumu değerlendirdik. Kıbrıs meselesinde Türk tarafı her zaman yapıcı ve sonuç odaklı tutum benimsemiştir. Ada'nın kadim ve asli unsuru Kıbrıs Türkleri’nin haklı talepleri açık ve nettir. Kıbrıs Türkü asla azınlık olmamıştır, olmayacaktır.

Bu gerçekleri görmezden gelenler, Ada'nın tek egemeni olma hayalleriyle avunmayı sürdürüyor. Bu kesimlere, artık saplantılarını bir kenara bırakmalarını ve Ada'nın gerçekleriyle yüzleşmelerini tavsiye ediyorum.

Kıbrıs Türkleri’nin gayretlerine rağmen yarım asırdan fazla bir süre, Rum tarafının uzlaşmaz ve maksimalist yaklaşımları nedeniyle heba edildi. Kimsenin bir 50 sene daha kaybetmeye tahammülü yoktur. Kıbrıs Türkleri’nin müktesep hakları olan egemen eşitlikleri ve eşit uluslararası statülerinin teyidi, bizler için olmazsa olmazdır.

Müzakere masasına geri dönülecekse bunun yolu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınmasından geçmektedir. Cumhurbaşkanı Sayın Tatar'ın Cenevre'deki son gayriresmi toplantıda ortaya koyduğu, bizim de desteklediğimiz gerçekçi ve sonuç odaklı vizyon esasen bundan ibarettir."

"KIBRIS TÜRK TARAFININ SUNDUĞU SOMUT ÖNERİLER HÂLÂ MASADA"

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile Kıbrıs meselesinin Doğu Akdeniz boyutunu da ele aldıklarını bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak ve çıkarlarını kararlılıkla savunmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle Kıbrıs Adası ve etrafındaki hidrokarbon kaynaklarının hakça paylaşımı için Kıbrıs Türk tarafının sunduğu somut önerilerin hâlâ masada olduğunu hatırlatmak istiyorum. Doğu Akdeniz'i ilgilendiren konularda bölgesel konferans düzenlenmesi yönünde yaptığım öneri de maalesef karşılık bulmadı." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, atılan vizyoner adımların karşılıksız bırakıldığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ı, havalimanındaki eksikliklerin süratle giderilmesi için KKTC'ye göndereceğini de bildirerek "20 Temmuz'da buraya inmeyi planlıyorum. 20 Temmuz'da görüşmek üzere sizlere iyi günler diliyorum." dedi.

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