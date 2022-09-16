Cumhurbaşkanı Erdoğan Semerkant'ta ikili temasları sürdürüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Semerkant ziyaretinin ikinci gününde devlet başkanlarıyla ikili temaslada bulunuyor.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Özbekistan'a ilişkin temasları İletişim Başkanlığı aktardı.

Bu kapsamda Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Özbekistan Devlet Başkanı Yazlık Sarayı'nda basına kapalı bir görüşme yaptı. Görüşme yarım saat sürdü.

Erdoğan'ın bugün görüştüğü bir diğer isim de Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaagiin Khurelsukh oldu. Erdoğan'ın konakladığı Savitsky Otel'deki görüşme basına kapalı gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moğolistan Cumhurbaşkanı Khurelsukh ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaagiin Khurelsukh ile görüştü.

Erdoğan, Şanghay İş Birliği Teşkilatı zirvesine katılacak.