Cumhurbaşkanı Erdoğan Semerkant öncesi soruları yanıtladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı 9'uncu Zirvesi'ne katılmak üzere Özbekistan'ın Semerkant kentine gidişi öncesi Esenboğa Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi.ANKARA (İGFA) - Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in davetine icabetle yarın gerçekleştirilecek Zirveye katılmak üzere Semerkant'a gittiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu kapsamda bugün Mirziyoyev'le de bir araya geleceğini söyledi.

Zirvenin bu sene "Türk Medeniyeti İçin Yeni Dönem: Ortak Kalkınma ve Refaha Doğru" teması altında düzenlendiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk devletleri arasındaki dayanışmayı artırmak amacıyla 1992'den bu yana gayretlerinin sürdüğünü hatırlattı.

Geçen yılki tarihi İstanbul Zirvesi ile Türk Devletleri Teşkilatı'na dönüşen birlikteliğin günden güne güçlendiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, dönem başkanlıkları sırasında İstanbul'da alınan kararların hayata geçirilmesi ve takibi için yoğun mesai harcadıklarını kaydetti.

Semerkant'ta dönem başkanlığını Özbekistan'a emanet edeceklerini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Semerkant Zirvemizde teşkilatımızın geleceğine ve mevcut iş birliğimizin derinleştirilmesine dair görüşmeler yapıp, önemli kararlar alacağız." dedi.

Ziyareti kapsamında zirveye katılacak devlet ve hükümet başkanları ile temaslar gerçekleştirerek ikili ilişkilerin yanı sıra küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunacaklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Semerkant Zirvesi'nin ortak bir dili, tarihi ve kültürü paylaşan Türk devletleri arasındaki iş birliğini çok daha ileri taşıyacağına inandığının altını çizdi.

Türkiye olarak, teşkilatın kurumsallaşması ve dünya çapındaki çok taraflı bölgesel örgütler arasındaki saygın yerini almasıyla iftihar ettiklerini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zirvede alınacak kararların hayırlara vesile olmasını diledi.

"BU BİR LİDER SİYASETİDİR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Tahıl koridorunda yaşanan krizin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapılan görüşme sonrasında aşıldığı hatırlatılarak 'Putin'i nasıl ikna ettiniz?' sorusuna önce ABD Başkanı Joe Biden'a anlatacağınızı söylemiştiniz. G20 Liderler Zirvesi'nde Biden ile bir görüşmeniz olacak mı? Putin ile yaptığınız görüşme neticesinde tahıl koridorunun yeniden işlemeye başlamasına ilişkin zirve öncesinde de bir değerlendirmeniz olur mu?" sorusuna Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu yanıtı verdi:

Bunun bir lider siyaseti olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu lider siyasetinin gereğini de Sayın Putin ile gerçekleştirdik. Tabii birbirimize olan öz güven olmamış olsa, bu adımı atamayız ve bunu da gerçekleştiremeyiz. Ama birbirimize olan öz güven, saygı bu tür adımları atmaya bizi teşvik ediyor. Ve bunu gerçekleştirmeye de vesile oluyor" dedi.

Bugüne kadar böyle hareket ettiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aramızda gerek nükleer enerji alanındaki dayanışma gerek bundan sonra belki Sinop ile ilgili de nükleer enerjide yeni bir adım, savunma sanayisine yönelik attığımız adımlar, bunlar birbirimize olan saygıyı teşvik ediyor. Bundan dolayı bu olayı başarıyla gerçekleştirmiş olduk. Şimdi de takipçisiyiz." diye konuştu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova'nın dün "müzakerelere hâlâ açık oldukları" yönündeki açıklaması ile Rusya Savunma Bakanlığının Ukrayna'nın Herson bölgesindeki savunma hattını Dnipro Nehri'nin sol yakasına çekme yönündeki kararlarına ilişkin açıklamaları anımsatılarak, "Buradan hareketle yakın zamanda Rusya ve Ukrayna arasında müzakerelerin başlaması söz konusu olur mu? Türkiye'nin savaşın bir an önce sona ermesine yönelik arabuluculuk çabaları hangi aşamada." sorusu üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, arabuluculuk noktasındaki çalışmalarının aralıksız devam ettiğini vurguladı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, SEMERKANT’A GİTTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra zirveye katılmak üzere "TC-TRK" uçağı ile saat 10.20'de Özbekistan'ın Semerkant kentine gitti.

Erdoğan'ı Esenboğa Havalimanı'ndan Cumhurbaşkanı Yardımcı Fuat Oktay ve ilgililer uğurladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Özbekistan ziyaretine; Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da eşlik ediyor.