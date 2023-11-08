Cumhurbaşkanı Erdoğan Özbekistan yolcusu

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Zirvesine katılmak için iki günlüğüne Özbekistan’ın başkenti Taşkent’e gidecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yerine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.ANKARA (İGFA)- Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) toplantılarının 16'ncısı Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te yapılacak.

8-9 Kasım tarihlerindeki zirveye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak.

Erdoğan, heyetlerarası görüşmelerin yanı sıra liderlerle de bir araya gelecek.

Zirvede, üye ülkeler arasında ticari, ekonomik ve kültürel iş birliğini geliştirme yönünde adımlar atılacak.

Bölgesel ticareti geliştirecek araçlar da masadaki konu başlıkları arasında yer alacak. Üye ülkeler arasındaki ticaret hacminin 100 milyar dolar seviyesine çıkartmak için atılacak adımlar belirlenecek.

Ayrıca İsrail saldırılarının durdurulması, Filistin’e bir an önce insani yardımların aktarılması konusunun da zirvede görüşülmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanlığı'na Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dönüşüne kadar vekalet edecek isim de bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.