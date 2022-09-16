Cumhurbaşkanı Erdoğan Özbekistan'da selamlama törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan'daki Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'nde, Gözlemci Üye ve Özel Konuk Heyet Başkanlarını Selamlama Töreni'ne katıldı.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi’nde selamlama törenine katıldı

İletişim Başkanlığı'ndan aktarılan habere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zirve'nin düzenlendiği Ebedi Şehir kompleksine geldi. Burada gözlemci üye ve özel konuk heyet başkanları için düzenlenen selamlama törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra çektirilen aile fotoğrafında yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, diğer liderlerle geniş katılımlı oturuma geçti.