Cumhurbaşkanı Erdoğan, mevkidaşı Aliyev ile ortak açıklama yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, işgalden kurtarılan kadim Azerbaycan topraklarında bir yıl içinde ikinci havalimanının açılışına katılmanın, modern dünyanın gözlemlediği şekliyle en modern havalimanlarından birini daha açmanın sıkıntılı dönemden sonra her ülkenin başarabileceği bir iş olmadığını söyledi.AZERBAYCAN (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Aliyev ile ortak basın toplantısında konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cebrayıl şehrinde, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Azerbaycan'ın iki gün önce kutladığı Bağımsızlık Günü'nü tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Aliyev'in riyasetinde eşine az rastlanır büyük bir kalkınma hamlesiyle şu anda tahrip, yerle yeksan olmuş bölgelerin yeniden ayağa kalktığını ifade etti. Viyadükleri, köprüleri, demir yolları, otoyol, otobanlarıyla yeniden bir Azerbaycan inşa edildiğini anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bunları biz yaşıyoruz, görüyoruz. Duyarak değil, görerek bu ifadeleri kullanıyoruz. Bu başta ilham Aliyev kardeşim olmak üzere tüm kadrosunun attıkları adımlar, yaptıkları çalışmalar. Bu kadar kısa zamanda Azerbaycan adeta küllerinden doğrularak, yeniden ayağa kalkıyor. Zengilan'da açılışını yaptığımız uluslararası havalimanı Azerbaycan'ın kahramanlık destanından sonra şimdi de Karabağ'ın kalkınma destanının yazıldığının adeta bir göstergesidir. Böylesine önemli bir projede Türk şirketlerinin de rol almış olması bizim için de ayrıca iftihar vesilesi" dedi.

BÜYÜK DÖNÜŞ PROJESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycanlıların azat edilen topraklara geri dönmeye başlamalarının kendilerini sevindirdiğini dile getirdi.

Büyük Dönüş Projesi kapsamında Azerbaycanlıların akıllı köy konseptiyle inşa edilen Ağalı köyüne yerleşmeleriyle artık özvatanlarına olan hasretlerinin sona erdiğini gördüklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ağalı köyünü gördük. Hakikaten bundan sonra oraya köy demeyeceğiz. Orası artık modern bir şehir anlamında gelişiyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dost Agropark'taki 3 bin kadar angusun kesimleri, bakımları, çoğaltılmalarının yanı sıra bu alanda atılan tüm adımların, bir büyük dönüş projesinin hayata sokulması anlamını taşıdığını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Aliyev ile bölgedeki su konusunu da konuştuklarını belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir yıl sonra geldiklerinde Cebrayıl yolunun çok daha farklı bir hale geleceğini düşündüğünü dile getirerek "Çünkü burada da altyapıda gayet güzel adımlar şu anda atılmış vaziyette. Burada da yine Cengiz, Kalyon şirketlerinin müşterek çalışmasıyla bu adım da atılmış vaziyette. Bir yıl sonra herhalde artık burada asfaltlama işlemlerinin yapıldığını, viyadüklerin yapıldığını ve yine bugün temelini attığımız demir yolu ile ilgili adımların atılarak demir yolunun da buraya gelecek olması, buradaki kalkınma hareketinin gerçekten büyük bir proje olarak ne kadar hızla ilerlediğini göstermesi bakımından önem arz ediyor." diye konuştu.