Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar yolcusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 Aralık Pazartesi günü iki günlük ziyaret için Katar'a gidecek. Erdoğan'ın temaslarında en önemli başlıklardan biri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları olacak. Gazze'de kalıcı ateşkes sağlanması ve insani yardımların bölgeye ulaştırılması değerlendirilecek.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, yoğun diplomasi trafiğine devam ediyor.

Cumhurbaşkanı, yarın öğleden sonra Katar'ın başkenti Doha'da olacak. Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya gelecek. Hem iki ülke ilişkileri hem de bölgesel gelişmeler ele alınacak.

EN ÖNEMLİ BAŞLIK GAZZE OLACAK

TRT Haber'in aktardığı habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyareti sırasında da ticaret hacminin arttırılması için bazı iş birliği anlaşmalarına da imza atılacak.

Cumhurbaşkanı'nın, Al Sani ile görüşmesinde en önemli başlıklardan biri de Gazze olacak.

Erdoğan, çatışmalara ara verilmesinde arabuluculuk rolü üstlenen Katar Emiri ile Gazze'de insani aranın yeniden başlatılması ve kalıcı ateşkesin sağlanması konularını değerlendirecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan salı günü de Katar'da olacak. Körfez İş birliği Konseyi toplantısına katılacak. Erdoğan'ın bu toplantıda da İsrail'in Gazze'deki katliamıyla ilgili mesajlar vermesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar ziyaretinin ardından Türkiye'ye dönecek.