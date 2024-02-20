Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kalıcı barış için tarihi fırsat penceresi açılıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile baş başa ve heyetler arası görüşmesinin ardından ortak basın toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karabağ‘da işgalin sona ermesiyle böglede kalıcı barış için tarihi bir fırsat penceresinin açılacağını söyledi.ANAKRA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i halkının yüksek teveccühü ile 5. defa Azerbaycan Cumhurbaşkanı seçilmesi dolayısıyla tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Aliyev'in cumhurbaşkanı seçilmesinin hemen ardından ilk resmî yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye yapmasından büyük bir bahtiyarlık duyduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 Şubat'ta gerçekleştirilen seçimleri, ilk defa Azerbaycan'ın egemen topraklarının tümünde düzenlenmiş olması nedeniyle tarihî öneme sahip olduğuna dikkati çekti.

Seçim sonuçlarının, Türkiye-Azerbaycan münasebetleri ve kardeş Azerbaycan halkı için hayırlara vesile olmasını dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Azerbaycan seçim sürecinde maalesef bazı haksız uygulamalara maruz kaldı. Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisinde Azerbaycan heyetinin bu sene düzenlenecek toplantılara katılımının engellenmesi yönünde alınan karar karşısında tepkimizi güçlü şekilde gösterdik. Bu meclisin çatışma değil, parlamenter demokrasiyi güçlendirecek bir diyalog platformu olması gerektiğini vurgulamaya devam edeceğiz. Alınan karar geçersiz kılınana kadar Azerbaycan'a desteğimizi ve bu doğrultudaki girişimlerimizi sürdüreceğiz" diye konuştu.

ULAŞTIRMA VE ENERJİ PROJELERİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Aliyev ile gerçekleştirdiği görüşmelerde ikili ilişkilerin tüm yönlerini gözden geçirdiklerini, bölgesel ve uluslararası konuları değerlendirdiklerini dile getirerek, Azerbaycan ile iş birliğinin "Umummillî Lider" merhum Haydar Aliyev'in işaret ettiği "tek millet, iki devlet" temelinden ilerlediğini gördüklerini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Toplam ticaret hacmimiz geçtiğimiz sene ilk defa 7,5 milyar dolar seviyesini yakaladı. 15 milyar dolarlık hedefimize ulaşmak için gayretlerimizi arttırma kararlılığındayız. Kritik meydan okumaların yaşandığı bir dönemde ülkelerimizin ulaştırma ve enerji alanlarındaki potansiyelini geliştirmemiz gerektiği aşikârdır. Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı esasen bunun en somut örnekleri arasında yer alıyor. Bu hattan en yüksek verimi alabilmemiz için yenileme çalışmalarının ivedilikle tamamlanması lazım. Eylül ayında Türk Kapısı Nahçıvan'ı ziyaretim sırasında Kars-Nahçıvan Demiryolu Projesi'ne ilişkin niyet protokolünü bu anlayışla imzaladık. TANAP'ın kapasitesinin arttırılması ve Hazar doğal gazının Türkiye'ye ve Avrupa'ya aktarılması bu kulvardaki önceliklerimiz arasındadır. Nahçıvan ziyaretim sırasında temelini attığımız Iğdır-Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı Projesi ile enerji işbirliğimize yeni bir boyut kazandırdığımızı da hatırlatmak isterim." dedi.

"BÖLGEMİZDE KALICI BARIŞ İÇİN TARİHÎ BİR FIRSAT PENCERESİ AÇILIYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmeler sırasında Güney Kafkasya'nın barış ve istikrarına dair atılan adımları da ele aldıklarını dile getirdi.

"Azerbaycan ile Ermenistan arasında kalıcı barış anlaşmasının imzalanmasının bölge ve dünyada barış, huzur ve istikrar için yeni bir umut kaynağı olacağı şüphesizdir." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu süreçte Azerbaycan'la birlikte omuz omuza hareket ediyoruz. Karabağ'da işgalin sona ermesiyle bölgemizde kalıcı barış için tarihî bir fırsat penceresi açılıyor. Bu fırsat penceresinin kapanmaması çok önemlidir. Ermenistan'ın uzun vadeli düşünerek stratejik bir perspektifle bu süreci değerlendirmesi gerektiğine inanıyorum. Üçüncü tarafları da süreci zehirlemek yerine yapıcı katkıda bulunmaya davet ediyoruz. Bu vesileyle geçtiğimiz günlerde iki ülke sınırında meydana gelen eylemlerin tekrar yaşanmamasını ümit ettiğimizi de belirtmek istiyorum. Yaralanan Azerbaycan ordusu mensubu kardeşimize acil şifalar diliyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmelerde, İsrail'in Gazze'de bütün insanlık değerlerini ve uluslararası hukuku ayaklar altına alan katliamlarını ve bölgeyi ilgilendiren diğer ihtilafları da değerlendirdiklerini vurguladı.