Cumhurbaşkanı Erdoğan Johnsan ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile görüşmesi sona erdi.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Madrid'de ikili temaslarına devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Johnson'ın, IFEMA Kongre Merkezi'ndeki görüşmesi gerçekleşti.

Görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, MİT Başkanı Hakan Fidan ile AK Parti Rize Milletvekili ve NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkanı Osman Aşkın Bak da hazır bulundu.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İngiltere Başbakanı Johnson ile görüşmesinin tamamlandığı duyuruldu.