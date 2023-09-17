Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun ABD programı... İlk program Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi'ne

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kuruluna katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere gittiği ABD'nin New York şehrinde ilk olarak Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi'nin düzenleyeceği akşam yemeğine katılacak.ANKARA (İGFA) - ABD ziyareti kapsamında BM 78. Genel Kurulu'na katılacak ve bazı temaslarda bulunacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta bulunan Türkevi önünde vatandaşlar tarafından karşılandı.

İletişim Başkanlığı'ndan aktarılan habere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi tarafından düzenlenecek akşam yemeğine iştirak edecek. 18 Eylül Pazartesi günü ise Concordia Zirvesi'nde konuşacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19 Eylül Salı günü ise 78'inci BM Genel Kurulu toplantısına katılarak, Rusya-Ukrayna savaşı ve Tahıl Koridoru Anlaşması'yla ilgili önemli mesajlar vermesi bekleniyor.

Bu arada New York'ta çok sayıda ikili görüşme yapacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20 Eylül Çarşamba günü ise Türk-Amerikan İş Konseyi 13'üncü Türkiye Yatırım Konferansı'nda iş insanlarıyla buluşacak.