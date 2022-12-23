Cumhurbaşkanı Erdoğan Hollanda Başbakanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda Başbakanı Rutte ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığı'ndan aktarılan görüşmenin detayına göre, Türkiye-Hollanda ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tesis ettikleri diyalog sayesinde iki ülke ilişkilerinin ivme kazanmasından memnuniyet duyduğunu ifade ederken, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin mevcut durumunun iki tarafın da yararına olmadığını belirtti. Erdoğan, Avrupa Birliği’nin çıkarlarının, bir iki üye ülkenin dar görüşlü kısır hedeflerine teslim edilmemesinin, kazan-kazan anlayışına giden yolu açacağını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, görüşmede, Rusya ve Ukrayna tarafıyla en üst düzeyde gerçekleştirdiği diplomasi trafiğinin sürdürüldüğünü kaydetti.