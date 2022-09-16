Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her alanda iş birliğine hazırız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay İşbirliği Teşkilatı (ŞİÖ) 22. Devlet Başkanları Zirvesi’nde konuştu. "Üstlendiğimiz sorumluluk teşkilat ile Türkiye arasındaki ilişkilerin ne kadar geliştiğini göstermiştir" diyen Erdoğan, "Bundan sonra iş birliğimizi artıracağımıza inanıyorum." dedi.ANKARA (İGFA) - Şanghay'da 22. Devlet Başkanları Zirvesi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, küresel krizlere vurgu yaptı.

"Tüm insanlığın aynı gemide olduğunu hatırlatan bu küresel salgın sürecinde, gelişmeler ülkeler iyi bir imtihan veremediler" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kimi ülkeler tıbbi malzemeler konusunda çatışma noktasına geldi" dedi.

Erdoğan, "Bölgemizde ve ötesinde barış güvenlik ve istihdamın sağlanması için her türlü çabayı gösteriyoruz. Amacımız bölgemiz ve ötesinde barış çemberi oluşturmaktır. Ukrayna tahılının sevkiyatı konusunda BM ve taraflarla verimli bir işbirliği yürütüyoruz. Taraflarla verimli bir iş birliği içinde tahılın en çok ihtiyaç duyanlara ulaştırılması için samimi çaba harcıyoruz" diye konuştu.

G20 kulvarındaki girişimlerimiz başta olmak üzere küresel gıda güvenliğine dair çalışmaları desteklediklerini ifade eden Erdoğan, "ŞİO içinde devam eden ekonomik ve insani kalkınma temelli hak ve hürriyetlerin geliştirilmesine yönelik her türlü çabayı takip ediyoruz. Doğu ile batı arasındaki köprü konumumuz emsalsiz imkanlar sunuyor. Güvenlikten ekonomiye, enerjiden ulaşıma, tarımdan turizme her alanda iş birliğine hazırız" dedi.

https://youtu.be/6yq5Twf_KzY

Toplantı da Covid-19 salgını nedeniyle son 3 yıldan bu yana yüz yüze yapılan ilk zirve olmasıyla dikkati çeken ŞİÖ'nün Semerkant Zirvesi'nde örgütün faaliyetlerinin geliştirilmesi, bölgesel ticaret hacminin artırılması, sanayi ve ulaştırma alanlarında karşılıklı iş birliklerinin geliştirilmesi ve yeşil ekonomi, inovasyon, dijital teknolojiler, lojistik, tarım, tıp ve diğer alanlardaki ortak proje ve faaliyetleri kapsayan 30'a yakın belgenin kabul edilmesi öngörülüyor.

Zirvenin sonunda üye ülkelerin en önemli bölgesel ve küresel sorunlara ilişkin somut tutumlarını içeren ve örgüt ülkeleri arasındaki karşılıklı iş birliğinin geliştirilmesi, bölgesel istikrar, güvenlik ve sürdürülebilir ekonomik kalkınmanın daha da iyileştirilmesi, ulaşım koridorlarının iyileştirilmesi ve kültürel ilişkilerin derinleştirilmesine yönelik ortak yaklaşımları yansıtan zirve sonuçlarına ilişkin Semerkant Deklarasyonu imzalanacak.