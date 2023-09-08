Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 yolcusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi’ne katılmak üzere Hindistan’a gidecek.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenecek 18'inci G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere 8-10 Eylül'de Hindistan'ı ziyaret edecek.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan zirvede "Tek Dünya, Tek Aile, Tek Gelecek" ana teması altında gerçekleştirilecek üç oturumda görüş alışverişinde bulunacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 liderleriyle bir araya gelmenin yanı sıra zirveye katılan bazı devlet ve hükümet başkanlarıyla temaslarda bulunacak.