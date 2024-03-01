Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esvatini Kralı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu için Türkiye’de bulunan Esvatini Kralı III. Mswati ile Antalya’da bir görüşme gerçekleştirdi.ANTALYA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esvatini Kralı III. Mswati ile görüştü

İletişim Başkanlığı'ndan aktarılan görüşmede iki ülke ilişkileri başta olmak üzere bölgesel konular değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin Afrika’nın tamamına “kazan-kazan” anlayışıyla yaklaştığını ve bunun devam edeceğini ifade etti.

Görüşmede Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç hazır bulundu.