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Cumhurbaşkanı Erdoğan Endonezya'da
DÜNYA 14.11.2022, 09:05
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi nedeniyle gittiği Endonezya'nın Bali adasına ulaştı.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Bali Ngurah Rai Uluslararası Havalimanı'nda, Endonezya Sağlık Bakanı Budi Gunadi Sadikin, Bali Valisi Wayan Koster, Büyükelçi Ahmet Cemil Miroğlu ve diğer ilgililer karşıladı.
İletişim Başkanlığı'ndan aktarılan habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci de Bali'de eşlik ediyor.
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