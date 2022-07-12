Cumhurbaşkanı Erdoğan, Embalo ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Embalo ile telefonda görüştü.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo telefonda görüşmesinde karşılıklı olarak Kurban Bayramı tebriğinde bulunulduğu ve iki ülke ilişkileri ile bölgesel konuların ele alındığı kaydedildi.