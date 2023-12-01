Cumhurbaşkanı Erdoğan diplomasi trafiğini Dubai'de sürdürüyor
COP28 kapsamında Dubai'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, diplomasi trafiğini sürdürüyor.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya İklim Eylemi Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Dubai'de ikili temasları gerçekleştiriyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirvenin yapılacağı alana gelişinde, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafından karşılandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28'inci Taraflar Konferansı (COP28) kapsamında Expo City Dubai'de düzenlenen Dünya İklim Eylemi Zirvesi'ndeki ikili temasları kapsamında İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile İskoçya Bölgesi Başbakanı Hamza Yusuf ile bir araya geldi.
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