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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tokayev'e tebrik
DÜNYA 21.11.2022, 18:01
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan Kasım Cömert Tokayev'i tebrik etti.ANKARA (İGFA) - İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki zaferinden dolayı Kasım Cömert Tokayev’i tebrik etti.
Seçim neticesinin dost ve kardeş Kazakistan için hayırlara vesile olması temennisinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasındaki Geliştirilmiş Stratejik Ortaklığın yeni dönemde de güçlenerek derinleşeceğine inandığını ifade etti.
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