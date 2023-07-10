Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özbekistanlı mevkidaşına tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan'daki cumhurbaşkanlığı seçimini yeniden kazanan Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'i telefonla arayarak tebrik etti.ANKARA (İGFA) -Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev’i tebrik etti

İletişim Başkanlığı'ndan aktarılan habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mirziyoyev'e görevinde başarılar dilerken, seçimlerdeki yüksek katılım oranının, ülke halkının Özbekistan'da devam eden reformlara geniş desteğinin bir göstergesi olduğunu belirtti.

Telefon görüşmesinde son yıllarda Özbekistan ile Türkiye arasındaki geniş kapsamlı stratejik ortaklığın giderek derinleştiğinden duyduğu memnuniyeti dile getiren iki Cumhurbaşkanı, Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyi'nin yapılacak toplantısına hazırlık meselelerini de görüştü.

Görüşmede, faal karşılıklı diyaloğun sürdürülmesi, karşılıklı ticaretin arttırılması ve yatırım projelerinin hayata geçirilmesinin önemi vurgulandı.