Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'NATO' çıkışı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO'nun bir güvenlik teşkilatı olduğunun altını çizerek, "NATO, teröre çanak tutan bir örgüt değildir" yorumunda bulundu.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile ortak basın toplantısında konuştu.

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "NATO üyelik başvurusunda bulunan ve Türkiye'nin desteğine ihtiyaç duyan İsveç ve Finlandiya liderlerinin sizinle bir görüşme talebi oldu mu? Henüz olmadıysa da olduğu takdirde sizin yanıtınız ne olur?" sorusunu şöyle yanıtladı.

Konuyla ilgili yanıtlarını çok verdiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç ve Finlandiya ile ilgili heyetler geldiler, buradaki bizim heyetlerle görüşmeler yaptığını hatırlattı.

"NATO bir güvenlik teşkilatıdır. NATO, teröre çanak tutan bir örgüt değildir" diyen Erdoğan, "Şu anda İsveç bildiğiniz gibi PKK, PYD/YPG gibi tüm terör örgütlerinin cirit attığı bir ülke konumunda. Hatta bunların kendi parlamentoları içerisinde bile teröristler var ve bu teröristler bunların parlamentoları içerisinde yer aldığı sürece ve caddelerinde Stockholm'ün sürekli bu terör örgütleri, terör örgütü liderlerinin posterleriyle gösteriler yaptıkları sürece ve bunu da İsveç polisinin güvencesinde yaptıkları sürece, İsveç devlet televizyonunda teröristlerin liderlerinin özellikle söyleşileri yayınlandığı sürece biz bunlara, 'Buyurun devam edin.' diyemeyiz. 'Buyurun NATO'ya girin diyemeyiz.' Aynı şey Finlandiya için de geçerli. Maalesef Finlandiya da şu anda bunun benzeri birçok yapılanmanın içerisindedir" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin, Yunanistan ve Fransa'nın NATO üyeliği konusunda yaşadıklarını İsveç ve Finlandiya ile tekrar yaşamak istemediğini belirtti.