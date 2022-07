Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kıbrıs'a mektup

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı ve Kıbrıs Barış Harekatı'nın 48'inci yıl dönümü dolayısıyla KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a bir mektup gönderdi.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs Barış Hârekatı‘nın 48. yıl dönümünü kutladı.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a mektup gönderen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ada'nın egemen eşit ve ortak sahibi Kıbrıs Türk halkının hakkına, hukukuna, varlığına ve egemenliğine kasteden teşebbüsü ebediyen tarihe gömen, Kıbrıs Türkü'nün barış ve özgürlük ortamına kavuştuğu Kıbrıs Barış Harekatı'nın 48'inci yıl dönümünü kutladı.

Erdoğan, "Tarihsel süreç içerisinde her daim barışa ve çözüme olan bağlılığını kanıtlayan Kıbrıs Türk halkı, maruz bırakıldığı hukuk ve insanlık dışı kısıtlamalara rağmen, birlik ve dayanışma bilinci ve hukukuna sahip çıkma kararlılığıyla her türlü sınamanın üstesinden gelebilecek kudrete ve iradeye sahip olduğunu her vesileyle göstermiştir." değerlendirmesinde bulundu.

"Ortak tarihi tecrübemiz ışığında, şüphesiz ki, Kıbrıs'ta adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüme ulaşılması ancak sahadaki gerçekleri esas alan bir çerçeveyle mümkün olacaktır." ifadesini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, mektubunda, Kıbrıs Türk halkının layık olduğu müreffeh yarınlara ulaşmasını sağlamak maksadıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile sarsılmaz dayanışma anlayışımız içerisinde haklı mücadeleyi sürdüreceklerini söyledi.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, harekâtın yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından da bir mesaj yayımladı.

https://twitter.com/RTErdogan/status/1549742907015528449

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, "Ada'nın egemen, eşit ve ortak sahibi Kıbrıs Türk halkının hakkına, hukukuna, varlığına ve egemenliğine kasteden teşebbüsü ebediyen tarihe gömen Kıbrıs Barış Harekatı'mızın 48. yıl dönümünü tebrik ediyorum. Aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi şükranla yâd ediyorum." ifadelerini kullandı.