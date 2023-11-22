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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 Zirvesi'ne videolu mesaj

DÜNYA 22.11.2023, 17:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 Zirvesi'ne videolu mesaj

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze başta olmak üzere işgal edilmiş Filistin topraklarında yaşanan trajedinin artık insanlığın tahammül sınırlarını aştığını bildirdi.ANKARA (İGFA) -Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi’ne video konferansla katıldı

İletişim Başkanlığı'ndan aktarılan habere göre,  sözlerine, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'ye teşekkür ederek başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hindistan'ın Uttarakhand eyaletinde yaşanan tünel kazası dolayısıyla üzüntülerini ileterek, "Geçmiş olsun." dedi.

G20'nin, küresel meselelerin çözümündeki öncü rolünü bir kez daha teyit ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin de güçlü destek verdiği Afrika Birliğinin daimi üyeliğe kabulü ile G20'nin nüfus alanının daha da arttığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kutsal kitapları hedef alan saldırıarın da G20 bildirgesinde kınanmasını son derece isabetli bulduklarını aktararak, "Yeni Delhi sonrasında takibini yapacağımız unsurlardan biri de çok taraflı kalkınma bankalarının geliştirilmesiydi. Küresel büyüme, finansman koşullarındaki daralma, jeopolitik gerilimler, uluslararası ticarette artan korumacı eğilimler, iklim değişikliği ve çevre sorunları gibi bir dizi faktörün etkisiyle yavaşlamaya başlamıştır. Kalkınmanın temel unsurlarından bir diğeri toplumun tüm bireylerinin bu mücadelenin parçası hâline getirilmesidir." diye konuştu.

Bu anlayışla Türkiye'nin 2015 dönem başkanlığı sırasında, Kadın 20 Grubu'nun kurulmasına liderlik ettiklerini anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yeni tesis ettiğimiz Kadının Güçlendirilmesi Çalışma Grubu'yla Antalya'da attığımız bu adımı daha da güçlendirmiş oluyoruz." dedi.

"TAHAMMÜL SINIRLARINI AŞMIŞTIR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Delhi Zirvesi'nden bu yana G20 ülkeleri olarak karşılaştıkları sınamalara sürekli yenilerinin eklendiğini dile getirerek, "Ukrayna'daki savaş devam ederken 7 Ekim'de bir başka krize uyandık. Gazze başta olmak üzere işgal edilmiş Filistin topraklarında yaşanan trajedi artık insanlığın tahammül sınırlarını aşmıştır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20 Kasım'ın Dünya Çocuk Hakları Günü olduğunu anımsatarak, 7 bine yakın masum Filistinli çocuğun bugünü göremediğini vurguladı. İsrail yönetiminin bu çocuklarla birlikte 14 bin sivilin en temel hakkı olan yaşama hakkını onların elinden aldığının altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Filistinlileri kendi yurtlarından göçe zorladı. Ölümden kaçmak için son bir umutla sığındıkları hastaneleri, okulları, kampları, ibadethaneleri, kiliseleri acımasızca bombaladı. Hatta bugüne kadar varlığını hep inkar ettikleri nükleer bomba kullanma tehdidinde bulunacak kadar kontrolü kaybettiler. Elini vicdanına koyan herkesin kabul edeceği üzere bu yaşananların hiçbiri kendini savunma hakkıyla açıklanamaz. Burada açıkça savaş suçu ve insanlığa karşı suç işlenmektedir. Bunları yapanlar, insanlığın vicdanıyla birlikte uluslararası hukuk önünde de muhakkak hesap vermelidir." diye konuştu.

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