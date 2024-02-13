Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dubai'de ikili görüşmeler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Dubai’de ikili görüşmeler gerçekleştirdi.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentinde düzenlenen Dünya Hükûmetler Zirvesi kapsamında BAE, Ruanda ve Maldivler cumhurbaşkanları ile Libya ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) başbakanlarıyla ikili görüşme yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, onur konuğu olarak katıldığı "Geleceğin Hükûmetlerini Şekillendirmek" temasıyla düzenlenen zirvede, hitabı öncesinde BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile bir araya geldi.

İletişim Başkanlığı'ndan aktarılan habere göre konuşması sonrasında IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Libya Ulusal Birlik Hükûmeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'yi kabul etti.

Ruanda Cumhurbaşkanı Paul Kagame ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Maldivler Cumhurbaşkanı Muhammed Muizzu ile görüştü.