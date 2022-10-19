Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cezayir'e FETÖ ile mücadele teşekkürü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayirli mevkidaşıyla yaptığı telefon görüşmesinde, FETÖ ile mücadele konusunda attığı samimi adımlar için teşekkür etti.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığı'ndan aktarılan görüşmede, Türkiye-Cezayir ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, iki kardeş ülke arasındaki ilişkilerin müşterek gayretler sonucu ulaştığı müstesna seviyeden memnuniyet duyduğunu ifade etti.

FETÖ ile mücadele konusunda attığı samimi adımlar için Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun’a teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm alanlarda olduğu gibi enerji sektöründeki, özellikle de doğal gaz konusundaki iş birliğini artırmak istediğini belirtti.