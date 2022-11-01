Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Brezilya'ya tebrik telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı seçilen Lula da Silva’yı tebrik etti.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, telefonla görüştüğü Lula da Silva'yı, Brezilya Devlet Başkanlığına seçilmesi dolayısıyla tebrik ederek, 1 Ocak'ta başlayacağı yeni görev döneminde kendisine başarılar diledi.

İletişim Başkanlığı'ndan aktarılan habere göre, 2010 yılında beraber "stratejik ortaklık" düzeyine çıkardıkları ikili ilişkilerin yeni dönemde daha da gelişeceğine inandığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve Brezilya gibi G-20 üyesi iki büyük ülkenin sergileyeceği iş birliğinin küresel meydan okumalarla mücadele bakımından da istikamet belirleyici olduğunu ifade etti.