Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan'a kutlama mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Azerbaycan Partisinin (YAP) 30. yılı dolayısıyla Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e kutlama mesajı gönderdi.ANKARA (İGFA) - Bakü'de düzenlenen etkinlikte, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajını AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş okudu.

İletişim Başkanlığı'ndan aktarılan habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, kutlama mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Cumhurbaşkanım, aziz kardeşim; Yeni Azerbaycan Partisinin kuruluşunun 30. yıl dönümü münasebetiyle zati devletleri başta olmak üzere bütün YAP üyelerini ve kardeş Azerbaycan halkını en içten dileklerimle tebrik ediyorum. Azerbaycan'ın Umummilli lideri rahmetli Haydar Aliyev'in kurduğu YAP, ilk günden itibaren büyük hizmetlerde bulunmuş, Azerbaycan'ın öncü siyasi partisi olmuş ve bugün de dirayetli liderliğiniz ve yol göstericiliğinizle her alanda elde edilen büyük başarılara imzasını atmıştır.

Topraklarını işgalden azat etmiş, bölgesinin parlayan yıldızı haline gelmiş olan Azerbaycan, bugün tüm Türk dünyası için bir ilham kaynağı vaziyetindedir. Türkiye ile Azerbaycan arasındaki istisnai bağları temel alan ve Şuşa Beyannamesi ile en üst seviyeye yükselen işbirliğimiz ve dayanışmamızın gelecekte de artarak devam edeceğine inancım tamdır. YAP'ın önümüzdeki dönemde de Azerbaycan'ın refahı ve dünyadaki konumunun güçlenmesi yolundaki faaliyetlerini başarıyla sürdüreceğinden eminim.

Aziz kardeşim, bu vesileyle zati devletlerinizin sağlık ve mutluluğu ile can Azerbaycan halkının refahı için en iyi dileklerimi ve YAP'ın kuruluş yıl dönümü için kalbi tebriklerimi yineliyor, hepinize en içten selam ve sevgilerimi sunuyorum.”