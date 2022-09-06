Cumhurbaşkanı Erdoğan Caferoviç‘le görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Şefik Caferoviç ile baş başa görüştü.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Caferoviç‘le görüştü.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Başkanlık Sarayı'ndaki resmî karşılama ve heyet takdiminin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Caferoviç'le baş başa görüşmeye geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Caferoviç'in görüşmesine, Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleri Zeljko Komsic ve Milorad Dodik de katıldı.