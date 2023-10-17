Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu vahşeti durdurmak için...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in Gazze'de hastane bombalamasına dair sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Gazze’de yaşanan ve tarihte benzeri olmayan vahşeti durdurmak için tüm insanlığı harekete geçmeye davet etti. Dışişleri Bakanlığı, saldırıları kınarken, İletişim Başkanlığı da yayımladığı İngilizce mesajla, "Dünya akan kana bir son vermelidir" dedi.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in Gazze'de hastane bombalamasına dair sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bu vahşeti durdurmak için tüm insanlığı harekete geçmeye davet ediyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında, "İçerisinde kadınların, çocukların, masum sivillerin olduğu bir hastaneyi vurmak, İsrail’in en temel insani değerlerden yoksun saldırılarının son örneğidir. Gazze’de yaşanan ve tarihte benzeri olmayan bu vahşeti durdurmak için tüm insanlığı harekete geçmeye davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/RTErdogan/status/1714350684684898721

Bu arada Dışişleri Bakanlığı İsrail'in Gazze'de hastane bombalamasına yönelik "Bu barbarca saldırıları en şiddetli biçimde kınıyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanlığı İsrail'in Gazze'de hastane bombalamasına yönelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün Gazze’de bir hastanenin hedef alınması sonucunda yüzlerce Filistinlinin hayatını kaybetmesinden ve bir o kadarının da yaralanmasından derin bir infial duyuyor, bu barbarca saldırıları en şiddetli biçimde kınıyoruz. Saldırılarda hayatlarını kaybeden Filistinli kardeşlerimize rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Sivilleri doğrudan hedef alan, hastaneleri, okulları vuran bir zihniyetin uluslararası hukuk önünde ve vicdanlarda hesap vermesi kaçınılmazdır." ifadeleri yer aldı.

İletişim Başkanı Altun: “Gazze’nin bombalanması durdurulmalıdır. Dünya uyanmalı ve akan kana bir son vermelidir”

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısına ilişkin İngilizce paylaşımda bulundu.

İletişim Başkanı Altun, şunları kaydetti:

"Hastaneleri bombalamak ağır bir suçtur. Tıbbi yardım almakta olan insanları katletmek artık çizgiyi aşmak demektir. Sivilleri hedef almak ise düpedüz terör taktikleri uygulamaktır. Gazze'deki Baptist Hastanesi’ne yapıldığı gibi vicdansız saldırılar kabul edilemez. Sayıları binlerle ifade edilen masum siviller yeterince acı çekmiştir. Buna bir son verilmelidir. Nokta.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da ifade ettiği gibi, İsrail'in sivillere karşı daha fazla suç işlemesini engellemek için tüm dünya bir araya gelmelidir. Siviller ve kadınlar hedef alınmaktadır ve bu, değer verdiğimiz her türlü insani hassasiyete aykırı bir barbarlıktır. İsrail sivil hedeflere yönelik katliamlarını derhâl durdurmalıdır. Filistin halkının korku, açlık ve bombalarla sindirilmesine son verilmelidir. Hasta ve yaşlılara yönelik şiddet durmalıdır. Gazze'nin bombalanması durdurulmalıdır. Dünya uyanmalı ve akan kana bir son vermelidir."