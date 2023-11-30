Cumhurbaşkanı Erdoğan BAE yolcusu... Gazze için yoğun diplomasi sürecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu yıl 18'nci yurt dışı ziyaretini bugün Birleşik Arap Emirlikleri'ne yapacak. Dubai'de düzenlenecek İklim Zirvesi'ne katılacak Erdoğan, bazı liderlerle de ikili görüşmeler yaparak Gazze'deki son durumu değerlendirecek.ANKARA (İGFA) - Yoğun diplomasi trafiğini bu kez Birleşik Arap Emirlikleri'nde sürdürecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28'inci Taraflar Konferansı'na katılmak üzere Dubai'ye gidecek.

Zirvede, Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadelede attığı adımları anlatacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki zirvede katılımcılara hitap edecek.

TRT Haber'in aktardığı habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında iklim değişikliğinin yıkıcı etkileriyle mücadele için herkese sorumluluk düştüğünün altını çizecek. Dünyanın ve insanlığın geleceği için bu konuda tüm ülkelerin daha fazla müşterek çalışmaya ihtiyacı olduğunu belirtecek.

Erdoğan, ziyaretlerde bazı liderlerle ikili görüşmeler yapacak

Erdoğan'ın liderlerle yapacağı görüşmelerde başta Gazze'deki son durum olmak üzere uluslararası gelişmeleri ve ikili ilişkileri de ele alması bekleniyor.