Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE ve Mısır yolcusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vaki davetlere icabetle 12-13 Şubat'ta Birleşik Arap Emirlikleri’ne, 14 Şubat'ta ise Mısır Arap Cumhuriyeti’ne resmî ziyaretlerde bulunacak.ANKARA (İGFA) - İletişim Başkanlığı'ndan aktarılan habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Geleceğin Hükûmetlerini Şekillendirmek" teması altında, Dubai'de düzenlenecek Dünya Hükümetler Zirvesi'ne 13 Şubat'ta onur konuğu olarak iştirak edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çeşitli ülkelerden devlet ve hükûmet yetkilileri ile uluslararası kuruluş, özel sektör, akademi, sivil toplum, düşünce kuruluşu ve medya temsilcileri ile iş insanlarını bir araya getiren zirvede, ana konuşmacı olarak hitapta bulunacak.

Zirve vesilesiyle, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan başta olmak üzere katılımcı ülkelerden mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kahire'yi ziyaretinde yapılacak görüşmelerde ise Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve üst düzey ikili iş birliği mekanizmalarının canlandırılması bağlamında atılacak adımlar üzerinde durulacak. Görüşmelerde, ikili münasebetlerin yanı sıra Gazze ve işgal edilmiş Filistin topraklarında yaşanan İsrail saldırıları başta olmak üzere güncel küresel ve bölgesel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.