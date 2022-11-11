Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycanlı mevkidaşıyla görüştü

Türk Devletleri Teşkilatı 9. Zirvesi için Semerkant'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü

İletişim Başkanlığı'ndan aktarılan habere göre basına kapalı gerçekleştirilen görüşme, 1 saat sürdü.