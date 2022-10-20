Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan’a gitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın Zengilan şehrine gitti.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Esenboğa Havalimanı'nda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara Valisi Vasip Şahin ve diğer ilgililer uğurladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile TBMM Başkanvekili Celal Adan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Zengilan'a gitti.

İletişim Başkanlığı'ndan aktarılan habere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bulunduğu uçak, Azerbaycan'ın, işgalden kurtardığı topraklarda inşa ettiği ikinci havalimanı olan Zengilan Uluslararası Havalimanı'na inecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni havalimanına inen ilk devlet başkanı olacak.

Havalimanının resmî açılışı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in katılacağı törenle yapılacak.