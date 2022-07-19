Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Astana sürecini yeniden ayağa kaldıracağız

DÜNYA 19.07.2022, 16:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Astana sürecini yeniden ayağa kaldıracağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Reisi ile ortak basın toplantısında Türkiye-İran-Rusya üçlü zirvesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.ANKARA (İGFA)  - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sadabad Sarayı'nda, Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İş birliği Konseyi 7. Toplantısı'nın ardından İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile düzenlediği ortak basın toplantısında, dar kapsamlı ve heyetler arası toplantılarda gerçekleştirdikleri istişarelerin iki ülke ilişkilerine yeni bir ivme kazandıracağına inandığını belirtti.

İletişim Başkanlığı'nın aktardığı haberde, Reisi'nin ortaya koyduğu İran'ın komşularla ilişkilerinin geliştirilmesi vizyonunu çok değerli bulduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyasi, askeri, ekonomik, ticari, kültürel alandaki etraflıca görüşmeleri gerek ilgili bakanların gerekse kendilerinin ifade etme fırsatı bulduklarını söyledi.

İki ülkenin daha önce 30 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşma hedefinin olduğunu anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Maalesef COVID-19 salgını sebebiyle ciddi manada gerilemeyle karşı karşıya kaldık. Şu an itibarıyla 7,5 milyar doları yakaladık. İnanıyorum ki iki ülkenin kararlı yürüyüşüyle biz 30 milyar dolara yine ulaşacağız. Savunma sanayinde atacağımız adımlarla bu süreci hızlandırmamız mümkün. Gerek petrol gerek doğal gaz alanında atılacak adımlarla da bu hızlanabilir. Türkiye olarak bildiğiniz gibi özellikle savunma sanayinde ciddi bir sıçramamız mevcut. Bu konudaki dayanışmamızı çok ama çok önemsiyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Reisi'nin ifade ettiği gibi terörle mücadelelerinin büyük bir önem taşıdığına dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "PJAK, PKK, PYD, YPG, FETÖ terör örgütleri, her iki ülkenin de ciddi manada baş belasıdır. Bildiğiniz gibi biz bunları artık NATO sözleşmesinin içerisine de soktuk. Çünkü, bunlar hangi ülkede olursa olsun o ülkenin huzurunu kaçıran baş belalarıdır. Dolayısıyla bunlarla, dayanışma içinde bir mücadeleyi sürdürmemiz gerekiyor" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi 7. Toplantısı'nın dışında önemli bir toplantıyı daha gerçekleştireceklerini kaydederek, Astana üçlüsü olarak liderlerle bir araya geleceklerini anlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gerek Sayın Putin gerek şahsım gerekse Sayın Reisi bir araya gelerek gelişmelerin son halini masaya yatırmış olacağız. Astana sürecini yeniden bir değerlendirme, Astana sürecini yeniden ayağa kaldırma durumu olacaktır. Bu vesileyle tüm bakan arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Aralarındaki mutabakatı, dayanışmayı devam ettirmelerini özellikle kendilerinden rica ediyorum" dedi.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ise ortak basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Tahran'a ziyaretinin iki ülke arasındaki ilişkilerde önemli bir dönüm noktasını temsil ettiğini söyledi.

Görüşmelerde, Türkiye ile İran arasında yatırım konuları ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesinin ele alındığını belirten Reisi, "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ülkemize ziyareti iki ülke arasındaki ilişkilerde önemli bir dönüm noktasını temsil ediyor." dedi.

İki ülkedeki şirketlerin faaliyetlerinin artırılması ve yatırım konularının gelişmesinin iki ülke arasındaki ticaretin artmasına vesile olacağını dile getiren Reisi, "İki ülkenin ortak sanayi şirketleri kurması, bugün üzerinde anlaştığımız konulardan biri." diye konuştu.

Türkiye ile İran arasında güvenlik alanındaki iş birliğinin çok önemli olduğunu kaydeden Reisi, "Terör, uyuşturucu ve organize suçla mücadele, görüşmelerde vurgulanan konular arasında yer aldı Sınır güvenliğinin sağlanması için terörle mücadele edilmelidir. Terör örgütlerinin farklı isimleri olabilir ancak halklarımızın ve sınırlarımızın güvenliğini tehlikeye atanlar teröristtir ve bu konuları görüşmelerimizde vurguladık. Batı'nın teröristler arasında ayrım yapmasını ve bu konudaki çifte standardını reddettik, iki ülkenin güvenliğini sağlamak için terörle adı ne olursa olsun mücadele edilmesi gerektiğini vurguladık" diye konuştu.

İran Cumhurbaşkanı Reisi, iki ülkenin de Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması konusunda hemfikir olduğunu belirtti.

https://youtu.be/zTHl1qm8Ui8

Öte yandan İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmede, Türkiye ile İran'ın tüm bölgesel konularda iş birliğinin artırılmasının hem faydalı hem de gerekli olduğunu belirtti.

Suriye'deki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Hamaney, "Suriye'nin toprak bütünlüğünü korumak çok önemli. Suriye'nin kuzeyine yapılacak herhangi bir askeri saldırı kesinlikle Türkiye, Suriye ile birlikte tüm bölgeye zarar verecek ve teröristlere fayda sağlayacaktır." iddiasında bulundu.

Hamaney, terör örgütleriyle mücadelede Türkiye ile iş birliğinin önemini dile getirdi.

Görüşmede, Dağlık Karabağ'ın Ermenistan işgalinden kurtarılarak Azerbaycan'a geri verilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Hamaney, "Elbette İran ile Ermenistan arasındaki sınırın engellenmesine dönük bir siyaset mevcutsa İran buna karşı çıkacaktır çünkü bu sınır binlerce yıllık bir iletişim yoludur." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, basın toplantısının ardından İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi tarafından, onuruna verilen yemeğe katıldı.

Sadabad Kültür ve Tarih Kompleksindeki yemek, basına kapalı yapıldı.

Yemeğe, Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Millî İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da katıldı.

Yorumlar (0)
27
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 19 Temmuz 2022
İmsak 03:49
Güneş 05:41
Öğle 13:15
İkindi 17:13
Akşam 20:40
Yatsı 22:24
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 38 73
3. Atletico Madrid 38 71
4. Sevilla 38 70
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 38 62
7. Villarreal 38 59
8. Athletic Bilbao 38 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 38 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Elche 38 42
14. Espanyol 38 42
15. Getafe 38 39
16. Mallorca 38 39
17. Cadiz 38 39
18. Granada 38 38
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 38 31