Cumhurbaşkanı Erdoğan: Astana sürecini yeniden ayağa kaldıracağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Reisi ile ortak basın toplantısında Türkiye-İran-Rusya üçlü zirvesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sadabad Sarayı'nda, Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İş birliği Konseyi 7. Toplantısı'nın ardından İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile düzenlediği ortak basın toplantısında, dar kapsamlı ve heyetler arası toplantılarda gerçekleştirdikleri istişarelerin iki ülke ilişkilerine yeni bir ivme kazandıracağına inandığını belirtti.

İletişim Başkanlığı'nın aktardığı haberde, Reisi'nin ortaya koyduğu İran'ın komşularla ilişkilerinin geliştirilmesi vizyonunu çok değerli bulduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyasi, askeri, ekonomik, ticari, kültürel alandaki etraflıca görüşmeleri gerek ilgili bakanların gerekse kendilerinin ifade etme fırsatı bulduklarını söyledi.

İki ülkenin daha önce 30 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşma hedefinin olduğunu anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Maalesef COVID-19 salgını sebebiyle ciddi manada gerilemeyle karşı karşıya kaldık. Şu an itibarıyla 7,5 milyar doları yakaladık. İnanıyorum ki iki ülkenin kararlı yürüyüşüyle biz 30 milyar dolara yine ulaşacağız. Savunma sanayinde atacağımız adımlarla bu süreci hızlandırmamız mümkün. Gerek petrol gerek doğal gaz alanında atılacak adımlarla da bu hızlanabilir. Türkiye olarak bildiğiniz gibi özellikle savunma sanayinde ciddi bir sıçramamız mevcut. Bu konudaki dayanışmamızı çok ama çok önemsiyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Reisi'nin ifade ettiği gibi terörle mücadelelerinin büyük bir önem taşıdığına dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "PJAK, PKK, PYD, YPG, FETÖ terör örgütleri, her iki ülkenin de ciddi manada baş belasıdır. Bildiğiniz gibi biz bunları artık NATO sözleşmesinin içerisine de soktuk. Çünkü, bunlar hangi ülkede olursa olsun o ülkenin huzurunu kaçıran baş belalarıdır. Dolayısıyla bunlarla, dayanışma içinde bir mücadeleyi sürdürmemiz gerekiyor" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi 7. Toplantısı'nın dışında önemli bir toplantıyı daha gerçekleştireceklerini kaydederek, Astana üçlüsü olarak liderlerle bir araya geleceklerini anlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gerek Sayın Putin gerek şahsım gerekse Sayın Reisi bir araya gelerek gelişmelerin son halini masaya yatırmış olacağız. Astana sürecini yeniden bir değerlendirme, Astana sürecini yeniden ayağa kaldırma durumu olacaktır. Bu vesileyle tüm bakan arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Aralarındaki mutabakatı, dayanışmayı devam ettirmelerini özellikle kendilerinden rica ediyorum" dedi.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ise ortak basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Tahran'a ziyaretinin iki ülke arasındaki ilişkilerde önemli bir dönüm noktasını temsil ettiğini söyledi.

Görüşmelerde, Türkiye ile İran arasında yatırım konuları ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesinin ele alındığını belirten Reisi, "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ülkemize ziyareti iki ülke arasındaki ilişkilerde önemli bir dönüm noktasını temsil ediyor." dedi.

İki ülkedeki şirketlerin faaliyetlerinin artırılması ve yatırım konularının gelişmesinin iki ülke arasındaki ticaretin artmasına vesile olacağını dile getiren Reisi, "İki ülkenin ortak sanayi şirketleri kurması, bugün üzerinde anlaştığımız konulardan biri." diye konuştu.

Türkiye ile İran arasında güvenlik alanındaki iş birliğinin çok önemli olduğunu kaydeden Reisi, "Terör, uyuşturucu ve organize suçla mücadele, görüşmelerde vurgulanan konular arasında yer aldı Sınır güvenliğinin sağlanması için terörle mücadele edilmelidir. Terör örgütlerinin farklı isimleri olabilir ancak halklarımızın ve sınırlarımızın güvenliğini tehlikeye atanlar teröristtir ve bu konuları görüşmelerimizde vurguladık. Batı'nın teröristler arasında ayrım yapmasını ve bu konudaki çifte standardını reddettik, iki ülkenin güvenliğini sağlamak için terörle adı ne olursa olsun mücadele edilmesi gerektiğini vurguladık" diye konuştu.

İran Cumhurbaşkanı Reisi, iki ülkenin de Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması konusunda hemfikir olduğunu belirtti.

https://youtu.be/zTHl1qm8Ui8

Öte yandan İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmede, Türkiye ile İran'ın tüm bölgesel konularda iş birliğinin artırılmasının hem faydalı hem de gerekli olduğunu belirtti.

Suriye'deki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Hamaney, "Suriye'nin toprak bütünlüğünü korumak çok önemli. Suriye'nin kuzeyine yapılacak herhangi bir askeri saldırı kesinlikle Türkiye, Suriye ile birlikte tüm bölgeye zarar verecek ve teröristlere fayda sağlayacaktır." iddiasında bulundu.

Hamaney, terör örgütleriyle mücadelede Türkiye ile iş birliğinin önemini dile getirdi.

Görüşmede, Dağlık Karabağ'ın Ermenistan işgalinden kurtarılarak Azerbaycan'a geri verilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Hamaney, "Elbette İran ile Ermenistan arasındaki sınırın engellenmesine dönük bir siyaset mevcutsa İran buna karşı çıkacaktır çünkü bu sınır binlerce yıllık bir iletişim yoludur." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, basın toplantısının ardından İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi tarafından, onuruna verilen yemeğe katıldı.

Sadabad Kültür ve Tarih Kompleksindeki yemek, basına kapalı yapıldı.

Yemeğe, Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Millî İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da katıldı.