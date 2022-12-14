Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştüANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Türkmenistan'da bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenbaşı'nda gerçekleştirilen Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Devlet Başkanları Birinci Zirvesi'nde, Azerbaycanlı mevkidaşı Aliyev ile baş başa görüştü.

Görüşme, Avaza Kongre Merkezi'nde gerçekleşti.