Cumhurbaşkanı Erdoğan: Adil çözümsüz kalıcı barış mümkün değil

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Asrın en büyük barbarlıklarından birine şahit oluyoruz. Batılı güçlerin de sınırsız desteğiyle Netanyahu ve yönetimi Filistin halkına apaçık soykırım uygulamaktadır. Netanyahu ve cinayet ortakları, döktükleri her damla kanın hesabını hukuk ve maşeri vicdan önünde mutlaka verecektir" dedi.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Masum insanlara karşı İsrail'in düzenlediği saldırılarda 32 bine yakın Filistinli'nin şehit olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2 milyona yakın Filistinli evini terk etmek zorunda kaldı. 2,3 milyon Fİlistinli yemeğe ulaşamıyor. İsrail masum insanların tepelerine bomba yağdırarak katlediyor. 151 gündür son asrın en büyük barbarlıklarından birine şahit oluyoruz. Batılı güçlerin de sınırsız desteğiyle Netanyahu ve yönetimi Filistin halkına apaçık soykırım uygulamaktadır. Filistin halkına ülkem ve milletim adına taziyelerimi ifade ediyorum" dedi.

İsrail’in şımarıklığının en büyük sebebi Batılı güçlerin holokosttaki günahlarından dolayı verdikleri destek olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam dünyasının vahdet olamamasının da büyük payı olduğunu kaydetti.

Erdoğan, İsrail'İn zulmüne verilecek en güzel cevabın Filistinlilerin birliğini sağlaması olduğunu belirterek, "Üstümüze düşeni yapmaya her zaman hazırız. Filistin halkının refahını artırmaya yönelik her türlü gayreti sürdüreceğiz" dedi. Erdoğan, "Netanyahu ve cinayet ortakları döktükleri her damla kanın hesabını hukuk ve maşerî vicdan önünde mutlaka verecektir" değerlendirmesinde bulundu.

ABBAS: TÜRKİYE'NİN ROLÜNÜ ÖNEMSİYORUZ

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ise, İsrail'in Filistin'e karşı işlediği soykırım ve katliam suçlarını önlemeye yönelik neler yapabileceğini konuştuklarını belirterek, "İsrail devleti her türlü vahşeti yönetiyor. Hem Müslüman hem de Hristiyanlara yönelik kutsallara karşı saldırılar devam ediyor. Ramazan ayına girmek üzereyiz ve yerleşimciler Mescid-i Aksa'ya saldırılarda bulunuyor" dedi. Abbas, "Filistin'in BM'de daimi üye olması bizim arzuladığımız bir şey. Özellikle Avrupalı devletler, Filistin'i tanımalı. Bir yol haritasının uygulanması konusunda görüş birliği önemli. Türkiye'nin rolünü önemsiyoruz" dedi.