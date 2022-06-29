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Cumhurbaşkanı Erdoğan AB Konseyi Başkanı'nı kabul etti
DÜNYA 29.06.2022, 16:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Michel’i kabul etti.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel'i kabul etti.
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, NATO Zirvesinin yapıldığı IFEMA Kongre Merkezi'ndeki kabul gerçekleştirildi.
Kabulde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, MİT Başkanı Hakan Fidan ile AK Parti Rize Milletvekili ve NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkanı Osman Aşkın Bak da hazır bulundu.
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