Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'İmam Buhari Nişanı' takdim edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Özbekistan'da 'Yüksek Düzeyli İmam Buhari Nişanı' takdim edildi.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı 9'uncu Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Özbekistan'da, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile bir araya geldi.

İkili görüşme sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Yüksek Düzeyli İmam Buhari Nişanı' takdimi için tören düzenlendi.

"Bu nişanı ülkelerimiz arasındaki ezeli ve ebedi kardeşliğin güçlü bir sembolü olarak kabul ediyorum" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tabii kendisiyle ilk tanıştığım andan itibaren özellikle İmam Buhari'den birçok başlıkları tarafıma naklettiğinde ben hakikaten Şevket Mirziyoyev kardeşime farklı bir muhabbet beslemiştim. Tabii şimdi İmam Buhari adına üniversitenin burada kuruluyor olması gerçekten İslam dünyasına da çok farklı bir mesaj olacaktır" diye konuştu.

Erdoğan, kapsamlı stratejik ortaklık seviyesine çıkardıkları ilişkileri daha da ileri mertebelere taşıyacaklarına inançlarının tam olduğunu söyledi. Erdoğan, "Büyük bir onurla taşıyacağım Yüksek Düzeyli İmam Buhari Nişanı'nı almaktan duyduğum memnuniyeti tekrar ifade ediyorum ve Şevket Mirziyoyev kardeşimin şahsında tüm Özbek kardeşlerime teşekkür ediyor, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum" diye konuştu.

https://youtu.be/52cZ78zTt8s