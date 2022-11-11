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Cumhurbaşkanı Erdoğan 9. Zirve'den mesajlar verdi

DÜNYA 11.11.2022, 11:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan 9. Zirve'den mesajlar verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları 9. Zirvesi'ne katıldı. Türkiye'de terör örgütleriyle mücadelenin sürdüğünü belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ ile mücadelede Türk Devletleri'nin desteğine güvendiğini söyledi.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan'ın tarihî Semerkant şehrinde düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları 9. Zirvesi'ne katıldı.
 
Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in ev sahipliğinde "Türk Medeniyeti için Yeni Dönem: Ortak Kalkınma ve Refaha Doğru" temasıyla Semerkant'ta düzenlenen TDT Devlet Başkanları 9. Zirvesi öncesinde liderler, aile fotoğrafı için bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ebedi Şehir" Kongre Merkezi'ne gelişinde Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev tarafından karşılandı.

Kongre Merkezi'nde çekilen aile fotoğrafında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile gözlemci ülkeler Türkmenistan Ulusal Konseyi Halk Maslahatı Başkanı, eski Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbangulı Berdimuhamedov ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban yer aldı.

Zirve toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ticaret Bakanı Mehmet Muş ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan da eşlik etti.

https://youtu.be/udk-Qkvr2k4

"FETÖ'YLE MÜCADELEMİZDE SİZ KARDEŞLERİMİZİN DESTEĞİNE GÜVENİYORUZ"

İletişim Başkanlığı'ndan aktarılan habere göre, Türkiye olarak terör örgütleri PKK/PYD/YPG, FETÖ, DEAŞ ve El Kaide ile mücadelenin sürdürüldüğünü kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemize yönelik terör tehdidi tamamen yok edilene kadar durmayacak, teröristlerin inlerini başlarına geçirmeye devam edeceğiz. Bir cinayet ve casusluk şebekesi olan FETÖ'yle mücadelemizde siz kardeşlerimizin desteğine güveniyoruz. FETÖ'nün bertaraf edilmesi noktasında sizlerle her türlü işbirliğine hazır olduğumuzu tekrar ifade etmek istiyorum." sözlerini sarf etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin 2014'ten bu yana dünyanın en çok sığınmacıya ev sahipliği yapan ülkesi olduğunu vurgulayarak, "3,6 milyonu Suriye'den gelenler olmak üzere yaklaşık 5 milyon mazlumu misafir ediyoruz. Düzensiz göçün engellenmesi ve idaresi konusunda işbirliğimizi artırmamızda fayda görüyoruz. Bu kapsamda ortak güvenlik konsepti geliştirmemiz ve güvenlik konseyi sekreterleri toplantılarını sürdürmemiz isabetli olacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

"2040 TÜRK DÜNYASI VİZYON BELGESİ, İŞBİRLİĞİMİZİN ÇERÇEVESİNİ OLUŞTURUYOR"

İstanbul'da 2021'de gerçekleştirilen Zirvenin, Türk dünyasındaki kurumsal birlikteliğin güçlenmesi sürecinde bir kilometre taşı olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Konseyimizi Teşkilat'a dönüştürürken, aynı zamanda özgün ve etkin bir yapının temelini de attık. İstanbul'da kabul ettiğimiz 2040 Türk Dünyası Vizyon Belgesi, işbirliğimizin çerçevesini oluşturuyor. Siyaset, güvenlik, ticaret, gümrük, ulaştırma, enerji, sağlık, bilişim, eğitim, gençlik ve spor gibi alanlarda işbirliğimizi pekiştirelim istiyoruz. Bugün kabul ettiğimiz Strateji Belgesi de bizlere bir yol haritası sunuyor. Strateji Belgemizdeki unsurların birer birer hayata geçirilmesinin hep birlikte takipçisi olalım".

"DÜNYA GÖÇEBE OYUNLARI DAİMİ KOMİTESİ KURULMASINA YÖNELİK DESTEĞİNİZE GÜVENİYORUM"

Enerji alanında Teşkilat bünyesinde ve ikili düzeyde işbirliği süreçlerine, ortak projelere bu nedenle büyük önem atfettiklerini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, genç neslin ortak dil, tarih, coğrafya ve kültürünü daha iyi tanıması amacıyla bilimsel çalışmalara hız verilmesi gerektiğini söyledi.

Eylül ayında Bursa'nın İznik ilçesinde gerçekleştirilen Dördüncü Dünya Göçebe Oyunları'nın 5'incisinin 2024'te Kazakistan'da düzenleneceğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu kapsamda Teşkilatımız çatısı altında Dünya Göçebe Oyunları Daimi Komitesi kurulmasına yönelik önerimize, desteğinize güveniyorum. Teşkilatımızın sekreteryasında önemli bir nöbet değişikliği gerçekleşiyor, 3 yıldır başarı ve özveriyle genel sekreterlik görevini yürüten Sayın Amreyev'e, teşkilatımıza yaptığı tüm katkılar için teşekkür ediyorum. Yeni Genel Sekreterimiz Sayın Ömüraliyev'in de bu görevi bihakkın ifa edeceğine güvenim tamdır. Başta ev sahibimiz Özbekistan olmak üzere Zirvenin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Dönem başkanlığı süresince Özbekistan'a başarılar diliyorum. Toplantılarımızın, ülkelerimiz ve bölgemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

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