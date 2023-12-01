COP 28 Dubai'da başladı

COP 28, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla Dubai’de başladıANKARA (İGFA) - BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28. Taraflar Konferansı (COP 28) kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda Türkiye Pavilyonu’nda çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı da Dubai Expo City’de stand açarak Türkiye’nin çevre, atık yönetimi, yenilenebilir enerji politikaları ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde başlatılan Sıfır Atık Hareketi konusunda yapılan çalışmaları tanıtıyor

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) 28. Taraflar Konferansı (COP 28) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle Birleşik Arap Emirlikleri’nin Dubai şehrinde başladı.

Tarafların Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve Paris Anlaşması altında yer alan müzakere konularının tartışılması ve karara bağlanması amacıyla bu yıl Dubai’de düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28. Taraflar Konferansı’nın (COP 28) ana gündemini, küresel durum değerlendirmesi başta olmak üzere kayıp ve zarar fonu ve enerji dönüşümü ana başlıkları oluşturuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, COP28 kapsamında düzenlenecek Dünya İklim Eylemi Zirvesi'nde katılımcılara hitap edecek ve bazı ülke liderleriyle ikili görüşmeler yapacak. Söz konusu etkinlikte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda Türkiye Pavilyonu’nda başta Sıfır Atık olmak üzere çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Bunun yanı sıra Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan Hanımefendi program kapsamında düzenlenen “Yeşil Gelecek İçin İklim Konuşmaları” etkinliğinde bir konuşma yapacak.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI'NIN DUBAİ STANDI İLGİ GÖRDÜ

İletişim Başkanlığı'ndan aktarılan habere göre Dubai’de bugün başlayan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP28) kapsamında Dubai Expo City’de stand açtı.

Başkanlığımızın standında Türkiye’nin çevre, atık yönetimi, yenilenebilir enerji politikaları ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde başlatılan Sıfır Atık Hareketi konusunda yapılan çalışmalar tanıtıldı.

Çevre, iklim değişikliği ve sıfır atık konusundaki faaliyetlerin yer aldığı videoların led ekranlarda gösterildiği standa katılımcılar büyük ilgi gösterdi.

Standda Başkanlığımızın "Türkiye'nin Yeşil Kalkınma Devrimi" ve “Yaşanabilir Bir Dünya için Türkiye’nin Sıfır Atık Yolculuğu” kitapları da farklı ülkelerden gelen katılımcılara dağıtıldı.

KÜRESEL SIFIR ATIK İYİ NİYET BEYANI İMZAYA AÇILDI-

Standda ayrıca Emine Erdoğan Hanımefendi’nin öncülüğünde Küresel Sıfır Atık Hareketi’ne bireysel katılımı sağlamak amacıyla ilki, BM 78. Genel Kurulu kapsamında uluslararası bireysel imzaya açılan “Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı” da çevrim içi olarak imzaya açıldı.

Dubai’deki Expo alanını ziyaret eden katılımcılar “https://zerowastecommitment.com” internet sitesi üzerinden imzaya açılan iyi niyet beyanına imza atarak destek verdi. İmza atan katılımcılara online sertifika dağıtıldı.

Dubai Expo City’de 12 Aralık’a kadar sürecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP28) kapsamında katılımcıların ziyaretine açık olacak stand, çevre konusunda Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınma politikaları, Emine Erdoğan Hanımefendi’nin öncülük ettiği Sıfır Atık Hareketi konusunda Türkiye’nin yaptığı çalışmaları uluslararası kamuoyuna etkin bir şekilde duyurmayı amaçlıyor.