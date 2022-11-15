COP 27'de Türkiye'nin yeşil yatırımları anlatıldı

Türkiye Belediyeler Birliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Türkiye için yeşil kalkınmanın büyük bir avantaj doğuracağına değinerek “Yeşil ekonomiyi yönetebilirsek önümüzde büyük bir fırsat var” dedi.GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyee Başkanı Fatma Şahin, Mısır'ın Şarm el-Şeyh şehrinde düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 27’nci Taraflar Konferansı’nda (COP27) katılımcı ülkelere, yerelden genele yapılan yeşil yatırımlar, Gazi şehirde hayata geçirilen güneş enerji santralleri, biyogaz yatırımları, katı atık transfer istasyonlarının yeşile dönüşmesi, atıkların ayrıştırılması, tarımda ata tohumu projeleri gibi örnek çalışmaları anlattı.

Konuşmasında, dünyanın geçirdiği zor dönemde bulaşıcı hastalıkları, su yönetimini, biyoçeşitliliği, küresel ısınmayı yönetmede yapılması ve yapılmaması gerekenler üzerinde duran Şahin, küresel ısınma ve insanlar üzerinde yaşatacağı sorunlara da değindi.

Türkiye olarak yeşil kalkınmayı büyük bir fırsata dönüştürülmesi gerektiğine dikkati çeken Başkan Şahin, "Yeşil ekonomiyi yönetebilirsek önümüzde büyük bir fırsat var. İş alanları ne kadar kirletiyor, bu bize büyük bir cevap veriyor. En büyük kirletici unsur enerji. Bizim hızlı bir şekilde yenilenebilir, temiz enerjiyi hayatımızın bir parçası yapmamız gerekiyor. Hükümetimiz ve bakanlıklardan büyük bir destek var” dedi.

ŞAHİN UNHABITAT PANELİNDE KONUŞTU

Şahin ayrıca, COP27 kapsamında “Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının Acil İklim Eylemi Olarak Yerelleştirilmesi (UNHABITAT) Paneli”ne de konuşmacı olarak katıldı.

Burada da Mısır Planlama ve Ekonomi Bakanı Dr. Hala El-Said, UNHABITAT İcra Direktörü Maimunah Mohd Sharif, UNDP Yardımcı Yönetici Usha Rao-Monari, Locak 2030 Yönlendirme Komitesi Üyesi ve BM Okyanus ve İklim Danışmanı Susan Ruffo’nun da konuşmacı olarak bulunduğu panelde Başkan Şahin, yerel yönetimler olarak yapılması gerekenler ve dünyada iklim krizi ile mücadelede uygulanabilecek modeller üzerine bir konuşma gerçekleştirdi.

Gün boyunca çeşitli temaslarda bulunan Başkan Şahin; EBRD Sürdürülebilir Altyapı Grubu Direktörü Nandita Parshad, UCLG Afrika Genel Sekreteri Jean Pierre Elongbassi, OECD Sürdürülebilir Kentsel Girişim Kalkınma Şube Müdürü Tadashi Matsumoto ve CEMR Genel Sekreteri Fabrizio Rossi ile görüştü.

UN-Habitat İcra Direktörü Maimunah Mohd Sharif ile de görüşen Başkan Şahin, Türkiye’deki çevre ve enerjiyle ilgili çalışmaları aktardı.