Christmas zamanı ABD'ye Türk turist akını

Amerika Birleşik Devletleri yeni yıl öncesinde Türk turistlerin akınına uğruyor. New York Temsilcisi Özlem Özgüt Yörekli, Amerika Birleşik Devletleri’ne gelen Türk turistler ile konuştu.Özlem Özgüt YÖREKLİ- abdpost.com / ABD (İGFA) - Amerika Birleşik Devletleri, Türk turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. ABDPost.Com New York Temsilcisi Türk turistlerin görüşlerini aldı.

Nükte ve Nokta adlı anne-kız, Noel zamanı Amerika Birleşik Devletleri’nde olmanın çok güzel olduğunu söyledi.

Nokta hanım, 5 aydır Amerika Birleşik Devletleri’nde olduğunu belirterek, “Yaklaşık 5 aydır buradayım, 3 Ocak’ta döneceğim. Oğlum burada yaşıyor ve onu görmeye geldik. Christmas zamanı burası çok güzel” dedi.

“BUNDAN SONRA HEP CHRISTMAS ZAMANI GELECEĞİM”

Nükte Hanım ise annesi gibi kardeşiniz ziyaret etmek amacıyla Amerika Birleşik Devletleri’ne geldiğini söyleyerek, “Ben de annem ile birlikte kardeşimi görmeye geldim. Yarın dönüyorum. Christmas zamanları çok güzel geçiyor. Bundan sonra hep bu zamanlarda gelmeyi düşünüyorum”dedi.