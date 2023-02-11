Chicagolu Türkler yardım gönderdi

Amerika Birleşik Devletleri'nin Illinois eyaletinde yer alan Chicago kentinde yaşayan Türk vatandaşları da Türkiye'deki depremzedeler için canla başla yardım kolisi hazırlıyor.CHICAGO (İGFA) - Chicago ve civarında yaşayan insanlar Türk konsolosluğuna yardım malzemeleri getiriyor. Ofiste kolilenen kıyafet, yiyecek, sağlık malzemesi gibi pek çok ürün kargolanmaya hazır hale getirilip Türk Hava Yolları'na teslim ediliyor.

abdpost Muhabiri Sema Bayrakdar, üniversite öğrencileri ve konsolosluk çalışanlarının mesai sonrası çalışmalarını götüntüledi ve kolilemeye yardım etti.