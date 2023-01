Chicago 'Türk Gecesi'ne ev sahipliği yaptı

University of Chicago’nun organize ettiği, Middle East Music Ensemble’ın yıllık düzenli konserlerinden biri olan 'Türk Gecesi', Chicago’da Reva and David Logan salonunda gerçekleşti.Sema BAYRAKDAR - abdpost.com / ABD (İGFA) - Amerika Birleşik Devletleri'nin Illinois eyaletinde yer alan Chicago kenti, her yıl Middle East Music Ensemble’ın gelenekselleşen Türk Gecesi'ne bir kez daha ev sahipliği yaptı.

Chicago'da düzenlenen Türk Gecesi'nde, Türk Musikisinin makamları haricinde; Uzun İnce Bir Yoldayım, Edremit’in Gelini, Gamzedeyim Deva Bulmam, Kimseye Etmem Şikayet, Neyleyim Köşkü, Nar Danesi, Oy Trabzon Trabzon, Çökertme, Çemberimde Gül Oya, Muhabbet Bağına Girdim Bu Gece eserleri de çalındı.

100 kişilik grupta Erkan Çelme (Bağlama, gitar), Furkan Erkan (Bağlama, Ney, vokal), Kaan Kargın (Perküsyon, keyboard, vokal), Ömer İzgi (Ud, vokal), Oya Dubey (Perküsyon) ve Bülent Köse (Bağlama, Ud, Ney, vokal) yer alıren, eski Anadolu Ateşi dansçısı Türk dansçı Barış Koç ise 'Çökertme' söylenirken sahnede Zeybek dansı ile izleyenlere eşsiz bir görsel şov sundu.

Bu arada Türk Gecesi'nde sahne alan müzik ve dans topluluğu Middle East Music Ensemble’ın yönetmeni Wanees Zarour, aynı zamanda abdpost.com muhabiri Sema Bayrakdar'a özel röportaj verdi.

7 yaşında müziğe başlayan Chicago’da, The Middle East Music Ensemble’nin kurucusu ve yönetmeni Filistinli Wanees Zarour, Türk müziği hayranı olduğunu kaydetti

