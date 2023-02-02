Chicago'daki 'Bulut Kapısı' şimdi New York'ta

Amerika Birleşik Devletleri'nin Illinois eyaletinde yer alan Chicago kentindeki Millenniumum Park içerisinde 2006 yılından beri sergilenmekte olan 'Cloud Gate/Bulut Kapısı' adlı modern heykel yapı, turistler tarafından büyük ilgi görüyor.Sema BAYRAKDAR - abdpost.com / ABD (İGFA) - 2004-2006 yılları arasında oluşturulan 'Bulut Kapısı Heykeli' Mayıs 2006'da Millenniumum Park'a yerleştirilmişti.

Hindistan kökenli İngiliz Sanatçı Anish Kapoor tarafından yapılan eser, TripAdvisor sitesi tarafından Amerika'nın en önemli 10 şehir sembolünden biri olarak seçildi.

Chicago'daki heykel, geometrik yapısı ve saydamlığı ile her şeyi kendi üzerinde topluyor.

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Eser tamamen çelik olup 110 ton ağırlığında, 20 metre uzunluğunda, 10 metre yüksekliğinde, 12 metre genişliğindeki heykel, halk arasında 'The Bean/Fasulye' olarak da anılıyor.

Chicago'da insanlar için bir buluşma noktası olması kompozisyonu üzerine tasarlanan eserin bir minyatürü önceki gün New York'taki TriBeCa'da Leonard Caddesi 56 numarada yer alan gökdelenin tabanına yerleştirildi.

New York'taki eser de aynı sanatçı tarafından yapıldı. 40 ton ağırlığındaki heykel, 5,7 metre yüksekliğinde.