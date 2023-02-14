Chicago'da depremzedeler anısına ay-yıldız anma

Amerika Birleşik Devletleri'nin Illinois eyaletinde yer alan Chicago kentinin sakinleri Türk Konsolosluğu'nun önünde toplanarak Türkiye'deki depremzedelerin anısına ay yıldız şeklinde mum yaktı.Sema BAYRAKDAR - abdpost.com / ABD (İGFA) - NBC Chicago televizyonunun da katıldığı anma etkinliğinde Chicago Başkonsolosu Engin Türesin televizyona röportaj verdi.

Türesin konuşmasında, "Hepimizi etkileyen bu depremde şuanki önceliğimiz nasıl yardım yapabilirizi düşünmek ve bunun için çalışmalar yapmaktır. Tüm konsantrasyonumuz gönüllü faaliyetler üzerinedir." dedi.

Chicago sakinleri ve özellikle Türk öğrencilerin katılımının yoğun olduğu etkinlikte, bilim insanı ALS Araştırma Laboratuvarı kurucu başkanı Dr. Hande Özdinler, ünlü boks şampiyonu Louis Taylor ve Türk eşi Suzan Taylor da kızlarıyla oradaydı.

Sema Bayrakdar'ın objektifinden anma etkinliği görüntüleri:

https://youtu.be/_mDepmEvjOc